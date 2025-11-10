بركان "كيلوا" يثور من جديد.. قطع من الحمم ارتفعت لـ 400 متر

اندلع صباح اليوم في جزيرة هاواي الكبرى ثوران جديد لبركان كيلوا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، إذ أطلق كميات هائلة من الحمم البركانية التي ارتفعت إلى نحو 400 متر في الهواء، أي ما يعادل ارتفاع مبنى "إمباير ستيت" في .وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هذا الثوران يُعد امتدادًا للنشاط البركاني المستمر منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع استمرار تدفق الصهارة عبر المسار ذاته الذي يغذي الفوهات منذ أشهر.أشارت الهيئة إلى أن كيلوا شهد خلال العام الماضي فقط ما يقارب 36 ثورانًا متفاوت الشدة، ما يجعله واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا على سطح الأرض.وبينما تُشكّل الحمم المنبعثة خطرًا على البيئة المحيطة، أكد الخبراء أن تدفقها يسهم على المدى الطويل في تكوين أراضٍ صلبة جديدة تمثّل الأساس الجيولوجي لجزيرة هاواي وتضاريسها المتجددة.وذكر العلماء أن الثوران الحالي لا يزال في مراحله الأولى، وأنه يقع ضمن نطاق منتزه براكين هاواي الوطني، حيث لوحظ استمرار تدفقات الحمم من الفتحة الشمالية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أوضح مرصد البراكين الأمريكي أن الانبعاثات البركانية الأخيرة ترافقها مستويات منخفضة من الغازات، ما يدل على أن الصهارة الصاعدة فقيرة بالمكوّنات الغازية في الوقت الراهن.أضاف التقرير أن أجهزة الرصد سجّلت معدلات منخفضة لتمدد سطح البركان خلال اليوم الماضي، وهو ما دفع العلماء إلى تمديد فترة المراقبة والتوقعات ليوم إضافي، متوقّعين احتمال ظهور نوافير حمم عالية في أي وقت بين الآن و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وتواصل الفرق العلمية التابعة لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مراقبة النشاط البركاني بدقة عبر الأقمار الصناعية والمجسّات الأرضية، لتقييم تطورات الثوران وحماية السكان والزوار من أي مخاطر محتملة.كما تُجرى دراسات متواصلة لتحليل تأثير هذه الحمم على البيئة والتضاريس الطبيعية لجزيرة هاواي، التي تتشكّل باستمرار تحت تأثير النشاط البركاني.