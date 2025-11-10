سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"

وأضاف المصطفى على "إكس": "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".وكانت الخارجية السورية قد قالت الاثنين، إن أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين وسوريا.وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ونظيريه السوري والتركي ، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى .وأشارت الخارجية السورية إلى أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات الديمقراطية في الجيش السوري".من جانبه، قال الرئيس الأميركي الاثنين إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.وصرّح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".وتابع قائلا إن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي ".وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في مع الرئيس ترامب، يوم الاثنين.