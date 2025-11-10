الصفحة الرئيسية
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
2025-11-10 | 17:20
المصدر:
Sky News عربية
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن
سوريا
وقعت إعلان تعاون سياسيا مع
التحالف الدولي
لهزيمة "داعش".
وأضاف المصطفى على "إكس": "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".
وكانت الخارجية السورية قد قالت الاثنين، إن
الولايات المتحدة
أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين
إسرائيل
وسوريا.
وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
ونظيريه السوري
أسعد
الشيباني
والتركي
هاكان فيدان
، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى
واشنطن
.
وأشارت الخارجية السورية إلى أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات
سوريا
الديمقراطية في الجيش السوري".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الاثنين إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.
وصرّح
ترامب
في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".
وتابع قائلا إن الرئيس الشرع "على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
".
وعقد الشرع جلسة مباحثات رسمية في
البيت الأبيض
مع الرئيس ترامب، يوم الاثنين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سوريا
داعش
الولايات المتحدة
رجب طيب أردوغان
التحالف الدولي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ماركو روبيو
هاكان فيدان
سعد الشيب
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
44.41%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
20.16%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
19.16%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
سياسة
16.28%
12:35 | 2025-11-10
السيد الصدر يوجه رسالة الى المقاطعين عشية يوم الاقتراع العام
12:35 | 2025-11-10
