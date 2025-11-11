هل طلبت إيران من أمريكا رفع العقوبات.. لاريجاني يكذب ترامب

وقال في منشور على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، "لم نرسل رسالة للأميركيين لأن الطرف الأخر لم يكن مستعدًا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة".وأكد، أن " وحكومتها تسعى جاهدةً لرفع العقوبات بجهود دبلوماسية".وكان كشف الأسبوع الماضي، أن طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة القضية وقال خلال عشاء مع قادة دول من : "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها.. وأنا منفتح على مناقشة الأمر".فيما أكد ، ، أكثر من مرة أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع ، مشدداً على أن "طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني".أتى ذلك، بعدما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، مهاجراني، مطلع الشهر الحالي، أن السلطات طلقت طلبات من أجل العودة إلى التفاوض مع الجانب الأميركي، عبر دولة وسيطة.يذكر أن الجانبين الإيراني والأميركي كانا عقدا 5 جولات من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي، وفيما كان يستعد الوفد الإيراني للجولة السادسة، شنت حرباً في يونيو الماضي، استمرت 12 يوماً، واستهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، كما اغتالت عشرات العلماء النوويين.