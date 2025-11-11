الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
البث المباشر
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546742-638984647463104740.jpg
هل طلبت إيران من أمريكا رفع العقوبات.. لاريجاني يكذب ترامب
دوليات
2025-11-11 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
58 شوهد
كررت
إيران
نفيها تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حول تلقيه طلبات إيرانية من أجل رفع العقوبات وأكد أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني،
علي لاريجاني
أن بلاده لم توجّه أي رسالة إلى الأميركيين.
وقال في منشور على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، "لم نرسل رسالة للأميركيين لأن الطرف الأخر لم يكن مستعدًا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة".
وأكد، أن "
إيران
وحكومتها تسعى جاهدةً لرفع العقوبات بجهود دبلوماسية".
وكان
ترامب
كشف الأسبوع الماضي، أن
طهران
طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة القضية وقال خلال عشاء مع قادة دول من
آسيا الوسطى
: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها.. وأنا منفتح على مناقشة الأمر".
فيما أكد
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
، أكثر من مرة أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع
الولايات المتحدة
، مشدداً على أن "طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني".
أتى ذلك، بعدما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية،
فاطمة
مهاجراني، مطلع الشهر الحالي، أن السلطات طلقت طلبات من أجل العودة إلى التفاوض مع الجانب الأميركي، عبر دولة وسيطة.
يذكر أن الجانبين الإيراني والأميركي كانا عقدا 5 جولات من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي، وفيما كان يستعد الوفد الإيراني للجولة السادسة، شنت
إسرائيل
حرباً في يونيو الماضي، استمرت 12 يوماً، واستهدفت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، كما اغتالت عشرات العلماء النوويين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
09:55 | 2025-11-09
محليات
40.72%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
06:01 | 2025-11-11
سياسة
21.73%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
20.03%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
13:34 | 2025-11-09
محليات
17.53%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
