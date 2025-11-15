مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار بشأن خطة ترامب في غزة

ودعت وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا إلى الإسراع بتبني مشروع القرار.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت مفاوضات داخل ، بشأن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار وتأييداً لخطة .يرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع الكيان الصهيوني ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع ، ويُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.