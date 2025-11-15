ترامب يلوح بقرار عسكري تجاه فنزويلا

وقال للصحافيين أثناء توجهه إلى منتجعه في ، الجمعة: "لقد اتخذت قراري نوعًا ما"، مضيفًا، "لا يمكنني أن أخبركم ما هو، لكننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مع فنزويلا في ما يتعلق بوقف تدفق ".وكانت قد بدأت منذ أسابيع تنفيذ ضربات في البحر والمحيط الهادئ ضد قوارب تقول إنها مخصّصة لتهريب المخدرات، كما نشرت قدرات جوية وبحرية من بينها حاملة الطائرات " " التي وصلت إلى المنطقة، الثلاثاء.وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان الأميركي بيت هيغسيث بدء عملية عسكرية في أميركا اللاتينية أطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، مؤكّدًا أنها تستهدف تجار المخدرات، من دون كشف تفاصيل إضافية.وخلال الأسابيع الماضية، نفذت ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو 20 قاربًا تزعم أنها تُستخدم في التهريب، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 76 شخصًا وفق البيانات الأميركية، من دون تقديم أي أدلة واضحة على ارتباط هذه القوارب بعمليات مخدرات.وأثارت هذه الضربات انتقادات دولية واسعة، وسط مخاوف من أن الهدف الأميركي على المدى الأبعد هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي .