شروط إسرائيلية للموافقة على بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

كشف مسؤولون إسرائيليون عن شروط تل أبيب لموافقتها على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للسعودية، وذلك بربط الصفقة بتطبيع العلاقات بين وتل أبيب.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية تزامنا مع الاستعدادات لزيارة ولي السعودي إلى المقررة في 18 2025.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي من المتوقع أن يصلا إلى اتفاقية لبيع للرياض خلال هذه الزيارة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه قوله: "لا تعارض بيع طائرات إف-35 الأمريكية للسعودية، لكنها تريد أن يكون البيع مرتبطا بتطبيع علاقات المملكة مع تل أبيب".

وأضاف المسؤول أن "نقل طائرات إف-35 إلى دون تنازلات دبلوماسية في المقابل سيكون غير مجدٍ وخاطئا".