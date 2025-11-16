يديرها عراقيون وايرانيون وكرد.. تحقيق بريطاني يتتبع "محلات بسيطة" تدير عمليات جنسية ومخدرات في بريطانيا

وتقول صحيفة ديلي ميل، ان هذه العصابة أنشأت أكثر من 100 منفذ تشمل أيضًا محلات الحلاقة وغسيل السيارات، تستخدم عمليات احتيال متطورة بما في ذلك نظام ما يسمى "المديرين الأشباح" لتمكين الشركات من الاستمرار في العمل على الرغم من التدقيق من قبل المحققين.وزعم أحد أصحاب المتاجر وهو طالب لجوء كردي يدير متجراً صغيراً أن مبيعات التبغ غير القانوني جلبت له إيرادات تصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو ما يمثل احتمالاً لإيرادات سنوية مذهلة تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وتفاخر بأن لديه زبائن تصل أعمارهم إلى 12 عامًا وكان من بين عدد من التجار الذين وجد أنهم يبيعون السجائر الإلكترونية لأطفال المدارس.وكشف كيف ساعد هو وشركاؤه المهاجرين في إنشاء شركات غير قانونية باستخدام تفاصيل شركات مزيفة عندما تم تصويره سراً من قبل صحفيين متخفين كجزء من تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية ، وكجزء من عملية الاحتيال، يتم حل الشركات في كثير من الأحيان بعد حوالي عام، ثم إعادة فتحها مع إجراء تغييرات طفيفة على الوثائق الرسمية.وكشفت صحيفة الديلي ميل عن شبكة من الشركات التي أنشأها كاردوس ماتين والتي تتحكم في محلات صغيرة يديرها طالبو الذين ليس لديهم الحق في العمل في المملكة المتحدة، وتُظهر السجلات المُسجلة لدى شركات هاوس أنه يشغل 20 منصبًا إداريًا ويدّعي أنه مواطن بريطاني يبلغ من العمر 37 عامًا.تعمل هذه الشركات في المناطق الفقيرة والمحرومة من المدن والبلدات، من إلى كلاتون أون سي في إسيكس، مع وجود الغالبية العظمى منها في ويوركشاير وثلاثة أخرى في ميدلاندز، وحذرت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية من أن هذه الشركات هي من النوع الذي يعمل كواجهات لتجارة وتهريب البشر والعبودية الحديثة والاستغلال الجنسي للأطفال.ويقول التحقيق: "قمنا بزيارة عشرين مكاناً مرتبطاً بإمبراطورية شاكسوان الإجرامية، ووجدنا أن أغلبها كان يعمل بها رجال عرّفوا أنفسهم بأنهم أكراد أو إيرانيون أو عراقيون، وكان معظمهم يتحدثون القليل من اللغة ، ولم يتمكن سوى عدد قليل منهم من تقديم تفاصيل حول من يعتقدون أنهم يعملون لصالحه حيث ادعى عدد منهم أنهم كانوا "يساعدون" فحسب.