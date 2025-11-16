غداً بمجلس الأمن.. توقع بتمرير مشروع قرار يخص غزة

وفي إطار التحضير لاعتماد القرار، أصدرت وعدد من والإسلامية الرائدة بما في ذلك قطر ومصر والمملكة العربية والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانا مشتركا غير عادي يوم الجمعة الماضي، أعربت فيه عن دعمها الواضح لمشروع القرار الأمريكي الجديد المطروح على .وكان البيان المشترك الذي بادرت الولايات المتحدة بصياغته، يهدف إلى خلق إجماع إقليمي واسع النطاق حول مشروع .وفي البيان، وصفت الدول الخطوة الأمريكية بأنها "مسار عملي نحو السلام والاستقرار" في المنطقة، ويتضمن على حد تعبير البيان، "مسارا نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".ويأتي هذا رغم مواقف كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير إيتمار ، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تؤكد استحالة قيام دولة فلسطينية.وقوبلت محاولة طرح النسخة الأمريكية الأخيرة في المجلس بمعارضة من والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، وهما عنصران أساسيان لأي قرار من قرارات .من جهتها، قدمت روسيا مشروع قرار بديلا حول غزة لأعضاء مجلس ، ينافس الذي يدعم خطة للسلام.ويتميز المشروع الروسي بعدم ذكر إنشاء "مجلس سلام" برئاسة أو النشر الفوري لقوة دولية، وهي النقاط الأساسية في المقترح الأمريكي.وتكتفي النسخة الروسية بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" دون تسمية الرئيس الأمريكي أو الإشارة إلى "مجلس السلام".