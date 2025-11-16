غداً بمجلس الأمن.. توقع بتمرير مشروع قرار يخص غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547184-638989137910945673.jpg
غداً بمجلس الأمن.. توقع بتمرير مشروع قرار يخص غزة
دوليات
2025-11-16 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
216 شوهد
قال مصدر مطلع وفق صحيفة "
إسرائيل
اليوم" إن القرار الذي تروج له
الولايات المتحدة
في
مجلس الأمن
لتطبيق خطة
ترامب
لليوم التالي في قطاع غزة، من المتوقع أن يتم تمريره يوم غد الاثنين.
وفي إطار التحضير لاعتماد القرار، أصدرت
الولايات المتحدة
وعدد من
الدول العربية
والإسلامية الرائدة بما في ذلك قطر ومصر والمملكة العربية
السعودية
والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانا مشتركا غير عادي يوم الجمعة الماضي، أعربت فيه عن دعمها الواضح لمشروع القرار الأمريكي الجديد المطروح على
مجلس الأمن الدولي
.
وكان البيان المشترك الذي بادرت الولايات المتحدة بصياغته، يهدف إلى خلق إجماع إقليمي واسع النطاق حول مشروع
واشنطن
.
وفي البيان، وصفت الدول الخطوة الأمريكية بأنها "مسار عملي نحو السلام والاستقرار" في المنطقة، ويتضمن على حد تعبير البيان، "مسارا نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
ويأتي هذا رغم مواقف كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس
، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير
الأمن القومي
إيتمار
بن غفير
، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تؤكد استحالة قيام دولة فلسطينية.
وقوبلت محاولة طرح النسخة الأمريكية الأخيرة في المجلس بمعارضة من
روسيا
والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، وهما عنصران أساسيان لأي قرار من قرارات
مجلس الأمن
.
من جهتها، قدمت روسيا مشروع قرار بديلا حول غزة لأعضاء مجلس
الأمن الدولي
، ينافس
المشروع الأمريكي
الذي يدعم خطة
الرئيس دونالد ترامب
للسلام.
ويتميز المشروع الروسي بعدم ذكر إنشاء "مجلس سلام" برئاسة
ترامب
أو النشر الفوري لقوة دولية، وهي النقاط الأساسية في المقترح الأمريكي.
وتكتفي النسخة الروسية بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" دون تسمية الرئيس الأمريكي أو الإشارة إلى "مجلس السلام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يخفق بتمرير مشروع لتفعيل العقوبات الأممية على إيران
09:27 | 2025-09-19
مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار بشأن خطة ترامب في غزة
02:21 | 2025-11-15
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"
14:18 | 2025-09-18
غداً.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يخص الصحراء الغربية
15:30 | 2025-10-30
غزة
مجلس الأمن
المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
المشروع الأمريكي
الدول العربية
دونالد ترامب
يسرائيل كاتس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
محليات
33.62%
06:32 | 2025-11-15
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
ترندات
32.17%
06:33 | 2025-11-15
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
06:33 | 2025-11-15
العراق يترقب "حالة مطرية ثقيلة" خلال ساعات.. مياه تعادل نصف الخزين المائي حاليًا!
محليات
18.01%
04:39 | 2025-11-15
العراق يترقب "حالة مطرية ثقيلة" خلال ساعات.. مياه تعادل نصف الخزين المائي حاليًا!
04:39 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
فن وثقافة
16.2%
00:58 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
00:58 | 2025-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة
16:32 | 2025-11-16
مسلحون يفتحون النار في مركز تجاري بموسكو
15:37 | 2025-11-16
غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان
15:21 | 2025-11-16
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
14:02 | 2025-11-16
وصول حاملة طائرات أمريكية الى البحر الكاريبي
12:25 | 2025-11-16
قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"
12:12 | 2025-11-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.