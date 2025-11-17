الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547246-638989858919807394.jpeg
فيديو أميرة الذهب.. حقيقة ام ذكاء اصطناعي؟
دوليات
2025-11-17 | 09:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
427 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
سارعت المهندسة المصرية أميرة حسان، المشهورة باسم أميرة الذهب، للرد على مقطع فيديو مسيء انتشر مؤخرًا ونسب إليها زورًا.
وذكرت أميرة الذهب أن "تلك المادة ليست سوى فبركة رقمية بتقنية
الذكاء الاصطناعي
، وأنها بدأت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من شارك في ترويجها".
وقد تصدرت اميرة الذهب ، محركات البحث في الساعات الماضية التي تعرف باسم اميرة حسان وذلك بعدما تم تداول الفيديو انها انتشر بشكل غريب للغاية على منصات ومحركات البحث وخصوصا على منصه تويتر.
وسادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو غير لائق يحمل اسم فيديو اميرة الذهب، حيث تجاوز الفيديو خلال ساعات نطاق النشر المعتاد ليتحول إلى موضوع ساخن في
مصر
بين مؤيد ومعارض
وبادرت أميرة الذهب فور رصد تداول هذا الفيديو لتكذيب الأمر، مؤكدة في بيان مقتضب أنها تتعرض لحملة تشويه مدبرة تستهدف نجاحها، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة خطيرة بيد المغرضين، لم يسعها سوى أن تؤكد أنها تضع ثقتها الكاملة في
عدالة
القانون المصري في مواجهة هذا الهجوم الرقمي.
رد أميرة الذهب وخطواتها القانونية ضد الإشاعة
وأعلنت أميرة الذهب بوضوح رفضها لهذا الفيديو ولغيره من المواد المزيفة التي تستهدف شخصها ومسيرتها، مشيرة إلى اتخاذ عدة خطوات حاسمة للدفاع عن سمعتها، فهي لم تكتف بمجرد النفي بل شرعت بالتواصل مع محاميها المختص ورفعت دعوى قانونية لملاحقة كل من ساهم في إنتاج أو نشر المواد المفبركة عبر الإنترنت، أوضحت أن القانون المصري يحمي المواطنين من جرائم الذكاء الاصطناعي والانتهاك الرقمي، كما شددت على إصرارها في المطالبة بالعدالة وعدم السماح بمرور تلك التصرفات من دون عقاب.
أميرة الذهب لن استسلم
من خلال منشورها، أكدت أميرة الذهب أنها امرأة مصرية ناجحة وموظفة تسعى لتحقيق ذاتها في تجارة الذهب، وأن نجاحها هو العامل الرئيسي الذي دفع البعض لمحاولة التشهير بها، تعهدت بأنها ستظل مركزة على أعمالها ومشاريعها مهما كانت الضغوط أو الشائعات، وعززت هذا الكلام عبر تعليقها الجريء: "إحنا في بلد القانون، ومش هنلتفت للهراء"، تلك الكلمات عكست شخصية قوية واثقة، تقف في وجه الانتقادات، وترفض الانكسار أمام الحملات الإلكترونية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
