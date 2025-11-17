فيديو أميرة الذهب.. حقيقة ام ذكاء اصطناعي؟

وذكرت أميرة الذهب أن "تلك المادة ليست سوى فبركة رقمية بتقنية ، وأنها بدأت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من شارك في ترويجها".وقد تصدرت اميرة الذهب ، محركات البحث في الساعات الماضية التي تعرف باسم اميرة حسان وذلك بعدما تم تداول الفيديو انها انتشر بشكل غريب للغاية على منصات ومحركات البحث وخصوصا على منصه تويتر.وسادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو غير لائق يحمل اسم فيديو اميرة الذهب، حيث تجاوز الفيديو خلال ساعات نطاق النشر المعتاد ليتحول إلى موضوع ساخن في بين مؤيد ومعارضوبادرت أميرة الذهب فور رصد تداول هذا الفيديو لتكذيب الأمر، مؤكدة في بيان مقتضب أنها تتعرض لحملة تشويه مدبرة تستهدف نجاحها، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة خطيرة بيد المغرضين، لم يسعها سوى أن تؤكد أنها تضع ثقتها الكاملة في القانون المصري في مواجهة هذا الهجوم الرقمي.رد أميرة الذهب وخطواتها القانونية ضد الإشاعةوأعلنت أميرة الذهب بوضوح رفضها لهذا الفيديو ولغيره من المواد المزيفة التي تستهدف شخصها ومسيرتها، مشيرة إلى اتخاذ عدة خطوات حاسمة للدفاع عن سمعتها، فهي لم تكتف بمجرد النفي بل شرعت بالتواصل مع محاميها المختص ورفعت دعوى قانونية لملاحقة كل من ساهم في إنتاج أو نشر المواد المفبركة عبر الإنترنت، أوضحت أن القانون المصري يحمي المواطنين من جرائم الذكاء الاصطناعي والانتهاك الرقمي، كما شددت على إصرارها في المطالبة بالعدالة وعدم السماح بمرور تلك التصرفات من دون عقاب.أميرة الذهب لن استسلممن خلال منشورها، أكدت أميرة الذهب أنها امرأة مصرية ناجحة وموظفة تسعى لتحقيق ذاتها في تجارة الذهب، وأن نجاحها هو العامل الرئيسي الذي دفع البعض لمحاولة التشهير بها، تعهدت بأنها ستظل مركزة على أعمالها ومشاريعها مهما كانت الضغوط أو الشائعات، وعززت هذا الكلام عبر تعليقها الجريء: "إحنا في بلد القانون، ومش هنلتفت للهراء"، تلك الكلمات عكست شخصية قوية واثقة، تقف في وجه الانتقادات، وترفض الانكسار أمام الحملات الإلكترونية.