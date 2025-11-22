الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547801-638994422466035838.jpg
مصر.. مفاجأة مدوية في إحدى اللجان الانتخابية
دوليات
2025-11-22 | 16:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
117 شوهد
شهد اقتراع المصريين بالخارج في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المصري 2025، مفاجأة مدوية في إحدى اللجان الانتخابية.
وأعلن السفير المصري في
كولومبيا
علاء
عيسى
أن عدد من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات
مجلس النواب المصري
من المصريين في كولومبيا بلغ 3 ناخبين فقط.
وقال عيسى: "أنا وأحد موظفي السفارة والشيخ الموفد من
الأزهر الشريف
"، في إشارة إلى محدودية الجالية المصرية هناك.
من جانبه، علق المستشار
أحمد بنداري
المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على هذا المشهد قائلا: "لو في مواطن واحد في أي دولة نقدر نوصله لتمكينه من الإدلاء بصوته، لن نتأخر عنه".
وأضاف البنداري أن "قوة الدولة في اهتمامها بكل مواطن مصري أينما كان" في رسالة تؤكد حرص
مصر
على دعم مشاركة المصريين بالخارج في كل الظروف.
وتجرى انتخابات
مجلس النواب
المصري 2025 على مرحلتين، حيث أجريت المرحلة الأولى أيام 10 و11
نوفمبر
الجاري في عدد 11 محافظة وللمصريين في الخارج من أبناء تلك المحافظات، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لـ 13 محافظة خلال أيام 21 و 22 للمصريين بالخارج و23 و24 للمصريين داخل البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مصر
انتخابات
مجلس النواب المصري
الأزهر الشريف
مجلس النواب
أحمد بنداري
كولومبيا
أحمد بن
مجلس ال
نوفمبر
