مصر.. مفاجأة مدوية في إحدى اللجان الانتخابية

وأعلن السفير المصري في أن عدد من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات من المصريين في كولومبيا بلغ 3 ناخبين فقط.وقال عيسى: "أنا وأحد موظفي السفارة والشيخ الموفد من "، في إشارة إلى محدودية الجالية المصرية هناك.من جانبه، علق المستشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على هذا المشهد قائلا: "لو في مواطن واحد في أي دولة نقدر نوصله لتمكينه من الإدلاء بصوته، لن نتأخر عنه".وأضاف البنداري أن "قوة الدولة في اهتمامها بكل مواطن مصري أينما كان" في رسالة تؤكد حرص على دعم مشاركة المصريين بالخارج في كل الظروف.وتجرى انتخابات المصري 2025 على مرحلتين، حيث أجريت المرحلة الأولى أيام 10 و11 الجاري في عدد 11 محافظة وللمصريين في الخارج من أبناء تلك المحافظات، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لـ 13 محافظة خلال أيام 21 و 22 للمصريين بالخارج و23 و24 للمصريين داخل البلاد.