تهديد أمني خطير يجبر وزير إسرائيلي على مغادرة منزله

وذكر موقع " " العبري أن " انتقل منذ ذلك الحين للعيش في منطقة أخرى ما زال يقيم فيها حتى اليوم".وقع الإخلاء بينما كان غالانت لا يزال يتولى منصب ، وذلك قبيل قرار إقالته من قبل في 5 تشرين الثاني 2024.ورغم مغادرته، بقي منزله في عميكام محميا من قبل الأجهزة المختصة، لكنه ما يزال فارغا.وتشير المعلومات إلى أن التهديد الأمني لم يكن مرتبطا بشخص غالانت فحسب، بل أيضا بطبيعة المنطقة التي يقع فيها المنزل، والتي تعد صعبة الحماية.وكانت تقارير قد ذكرت في يوليو الماضي أن الحكومة تسعى إلى تقليص مدة الحماية الممنوحة لوزراء الدفاع السابقين، ومن بينهم غالانت وبيني غانتس، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف بالأساس غالانت.ووفقا للأنظمة المعمول بها، يتولى (الشاباك) توفير الحماية لوزراء الدفاع لمدة خمس سنوات بعد انتهاء ولايتهم، إلا أن مصادر أمنية أكدت حينها أن مستوى التهديد ازداد، بينما قررت الحكومة تقليص إجراءات الحماية.وقبل أكثر من عام بقليل وفي ذروة الحرب في الشمال، أطلق طائرات مسيرة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو في قيسارية استهدفت نافذة نوم رئيس الوزراء.ويقدر أن الطائرات المسيرة الثلاث التي أطلقها حزب الله في ذلك اليوم كانت تستهدف المنزل في قيسارية، وقد حالت حماية المنزل دون وقوع أضرار أكبر.