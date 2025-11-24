بعد آلاف السنين من السكون.. ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547921-638995830858931327.jpg
بعد آلاف السنين من السكون.. ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
دوليات
2025-11-24 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا انفجار
بركان
"هايلي غوبي"، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة وصلت إلى محافظات عدة باليمن.
تفاصيل الثوران
انطلق الثوران في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يبعد البركان حوالي 15 كيلومتراً
جنوب شرق
بركان
"إرتا آلي" الشهير ذي النشاط المستمر. تسبب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومتراً، وامتدت سحابته فوق أجزاء من
جنوب غرب
شبه الجزيرة العربية
.
وأوضح رئيس
قسم الزلازل
في معهد علوم الجيوفيزياء بجامعة أديس أبابا لوسائل إعلام محلية أن البركان يُعد أحد أكثر البراكين نشاطاً في البلاد، مُضيفاً أن الجزء السفلي من منخفض "داناكيل" يُعد منطقة نشطة جيولوجياً.
وتوقع باحثون استمرار تدفق الحمم في المنطقة، مع احتمال حدوث انفجارات مُتفاوتة القوة، داعين المُجتمعات القريبة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
تأثير موجة الغبار في
اليمن
تَشهد عدة محافظات يمنية موجة واسعة من الغبار والرماد البركاني، قادمة من إثيوبيا، بعد انفجار بركان "هايلي غوبي".
وبحسب مراكز الرصد الجوي، فقد ساهمت الرياح النشطة في نشر الرماد وغاز ثاني أكسيد الكبريت عبر البحر الأحمر، وتأثرت محافظات
الحديدة
وإب وذمار وصنعاء، والمناطق الساحلية والوسطى، قبل أن تمتد شرقاً نحو حضرموت.
وشهد المواطنون تغيراً واضحاً في لون السماء، وتدنياً في مستوى الرؤية، إضافة إلى تساقط رماد أسود دقيق أثار حالة قلق واسعة، نظراً لتأثيره السلبي على الجهاز التنفسي والعينين، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية.
يُذكر أن بركان "هايلي غوبي" لم يُسجَّل له أي ثورات خلال آلاف السنين الماضية، مما يُشير إلى أن هذا الثوران قد يأتي بعد فترة سكون طويلة. لكن السجلات التاريخية لمنطقة "داناكيل" تظل ناقصة في العادة، بينما تبقى الدراسات الجيولوجية محدودة بسبب وعورة المنطقة وظروفها القاسية التي تجعلها واحدة من أكثر بِقاع العالم غير الصالحة للعيش.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بالفيديو.. لحظة ثوران بركان كيلاويا في هاواي
09:46 | 2025-11-09
في هاواي.. بركان كيلاوا يبدأ أولى مراحل الثوران
12:02 | 2025-10-18
بركان إيراني يستيقظ بعد سُبات دام أكثر من 700 ألف عام
01:49 | 2025-10-20
بركان "كيلوا" يثور من جديد.. قطع من الحمم ارتفعت لـ 400 متر
12:11 | 2025-11-10
بعد آلاف السنين من السكون
ثوران بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
شبه الجزيرة العربية
الجزيرة العربية
السومرية نيوز
قسم الزلازل
سومرية نيوز
السومرية
جنوب شرق
جنوب غرب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
43.05%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
23.61%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
أخبار الطقس
19.61%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
محليات
13.74%
08:46 | 2025-11-23
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:46 | 2025-11-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
اخترنا لك
قوات تحالف تأسيس تتمسك ببناء جيش مهني واحد خالٍ من التطرف في السودان
07:52 | 2025-11-24
عايره بضعفه الجنسي.. سعودي يقتل صديقه ويأكل عضوه الذكري ويفصل رأسه عن جسده
07:37 | 2025-11-24
بعد 16 عاما.. تقرير تشريح مايكل جاكسون يكشف معاناته الصحية الصادمة
06:29 | 2025-11-24
حزب الله اللبناني يشيّع قائده الطبطبائي اليوم
06:13 | 2025-11-24
الكشف عن قرب اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا
15:32 | 2025-11-23
أول تعليق لحزب الله بعد اغتيال الطبطبائي
14:09 | 2025-11-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.