سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"

وقال الأحمد: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفذت وحداتنا الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة في منطقة البدروسية بريف الشمالي، استهدفت خلية تُعد من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم الإرهابي، وكانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري"، بحسب ما ذكرت قناة على "تلغرام".وأضاف: "خلال تنفيذ العملية، وقع اشتباك مسلح مع أفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة بشكل يائس، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة، نسأل الله له الشفاء العاجل".وختم قائلا: "تؤكد في محافظة اللاذقية أن يد العدالة ستطال كل من يسعى للعبث بأمن المواطنين واستقرارهم، وأن أي محاولة للمساس بأمن الساحل أو دعم العصابات الإرهابية ستواجه بالقوة والحسم".