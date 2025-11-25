موقع أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة تخص لقاء ترامب وبن سلمان

وبحسب موقع "أكسيوس"، ضغط بقوة للانضمام إلى اتفاقيات "إبراهام" بينما تمسك ولي السعودي بموقفه.ووفقا لمسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع، ناقش الزعيمان خلال الاجتماع الذي عقد في 18 إمكانية انضمام إلى اتفاقيات التطبيع، وكان ترامب يأمل في تحقيق اختراق دبلوماسي مع انتهاء حرب .وأثار ترامب الموضوع شخصيا وضغط بقوة على الجانب السعودي للانضمام إلى الاتفاقيات التي كانت إنجازا بارزا في سياسة الخارجية خلال ولايته الأولى.من جانبه، أوضح ولي العهد السعودي أنه رغم رغبته في المضي قدما نحو التطبيع مع ، إلا أن الرأي العام السعودي لا يزال معاديا بشدة لإسرائيل في أعقاب حرب غزة، وأن ليس مستعدا لمثل هذه الخطوة حاليا، بحسب الموقع.وطالب في المقابل بأن توافق إسرائيل على "مسار لا رجعة فيه، وموثوق، ومحدد زمنيا" لإقامة دولة فلسطينية كشرط لأي اتفاقية سلام مع السعودية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية غير مقبول.ووصف مصدر مطلع المحادثة بأنها "قاسية" رغم الأدب في الحوار، مشيرا إلى أن ترامب شعر "بخيبة الأمل والانزعاج" من الموقف السعودي.وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أعلن ترامب عزمه تزويد السعودية بنسخة متطورة من الطائرات المقاتلة "إف-35"، لكن مسؤولين أكدوا لاحقا أن ستحصل على نسخة مخففة مع الحفاظ على الميزة العسكرية الإسرائيلية.وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنه خلال لقائه مع محمد ، لم يُثر ترامب دعوى الإرهاب التي رفعتها عائلات ضحايا أحداث من سبتمبر ضد السعودية، وقد سمح قاض مؤخرا برفع الدعوى، مشيرا إلى أدلة دامغة على تورط المملكة في الهجوم الذي بحياة 2977 شخصا.