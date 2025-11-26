جريمة مروعة.. ام تقتل طفليها وتخفي جثثهما داخل حقيبتين

وتعود الجريمة المروعة إلى عام 2018، لكن الجثتين لم يتم العثور عليهما إلا في عام 2022، بعد أن توقفت لي عن دفع رسوم تخزين وحدة في مدينة أوكلاند بسبب مشاكل مالية، فتم طرح محتوياتها للبيع بالمزاد عبر الإنترنت، ليُكتشف الأمر لاحقا.وحكم القاضي بأن تبدأ "لي" تنفيذ العقوبة داخل منشأة علاج نفسي مغلقة وفق قانون العلاج الإلزامي للصحة العقلية في ، على أن تعود إلى السجن بعد تحسن حالتها. وكانت المحكمة قد أدانتها في سبتمبر بعد أن رفضت هيئة المحلفين دفاعها القائم على الجنون.وخلال جلسة اليوم، حاول محاموها الحصول على تخفيف العقوبة بسبب مرضها النفسي، مؤكدين أنها تشعر بالخجل من جريمتها وتعرضت للعزلة والتهديد داخل السجن، لكن القاضي اعتبر أن أفعالها كانت "مدروسة ومتعمدة" رغم إصابتها بالاكتئاب.وأظهرت التحقيقات أن الأم قتلت الطفلين عبر إعطائهما أدوية مضادة للاكتئاب، وقد تدهورت حالتها النفسية بعد وفاة زوجها.وبعد ارتكابها الجريمة فرت إلى وغيرت اسمها. وهي تحمل الجنسية النيوزيلندية ولكنها وُلدت في الجنوبية وكان اسمها سابقا جي أون لي.وتعد عقوبة القتل في نيوزيلندا السجن المؤبد تلقائيا مع حد أدنى 10 سنوات قبل طلب الإفراج المشروط، وقد شكرت الشرطة النيوزيلندية السلطات الكورية الجنوبية على تعاونها في التحقيق.