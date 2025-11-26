زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام

وتقول صحيفة "ديلي ميل" إن الزعيم الروحي رياض شاهي، الذي أثار الجدل بكتابه "دين الله" الصادر عام 2000، حذّر من اصطدام مذنب بالأرض سيقضي على البشرية، واصفاً اليوم المرتقب بـ"اليوم الأخير للعالم".جوهر شاهي، الذي اختفى بشكل غامض منذ عام 2001، أطلق نبوءته قائلاً إن العقاب الإلهي سيكون نتيجة تدهور أخلاق البشر والحروب المستمرة وتدمير البشر لأنفسهم.وتوقع أتباعه أن يصاحبه انهيار اجتماعي شامل وزلازل وأمواج تسونامي، بينما يظل العِلم الرسمي هادئاً؛ إذ لم تسجل وكالات أي جسم مهدد للأرض قبل عام 2026 وفق الصحيفة.ومع ذلك، تستمر هذه النبوءة في إثارة الجدل، إذ يربطها البعض بعلامات كونية سابقة كاصطدام أجزاء من مذنب بكوكب المشتري في التسعينيات، محذرين من أن نهاية العالم قد تكون أقرب مما نتخيل.