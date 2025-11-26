أوروبا تحذر من تغيير حدود أوكرانيا بالقوة: لن نقبل

وقالت خلال جلسة أوروبية عقدت في ستراسبورغ لبحث خطة سلام في أوكرانيا، أن "أوروبا لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة"، لافتةً إلى أن "تحديد سقف عدد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في المستقبل، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون".وأكدت "دعم كافة الجهود التي تقود إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وإلى ضمان أمن أوروبا بنفس الوقت.ودعمت المسؤولة الأوروبية الرفيعة أوكرانيا في تطلعاتها للانضمام إلى .أتى ذلك بعدما كشف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي ، لشؤون السياسة الخارجية، أن بلاده تسلمت أحدث نسخة من خطة السلام في أوكرانيا.وقال أوشاكوف في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "بعض بنود هذه الخطة الأميركية تتطلب إجراء تحليل جاد"، مؤكداً أن "المقترح الأميركي لم يناقش أمس في ".وأشار إلى أن المبعوث الأميركي عقد لقاء في العاصمة الإماراتية أمس مع ممثلي أوكرانيا وبشكل غير متوقع مع ممثل ، وفق ما نقلت وكالة "تاس".ولفت إلى أن "ممثلي الاستخبارات الروسية والأوكرانية ناقشوا قضايا حساسة بينها الأسرى".وكان مساعد أعلن في وقت سابق اليوم أن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيزور الأسبوع المقبل، مع عدد من ممثلي الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".يذكر أن وزير الخارجية الروسي كان ذكر أمس أن بلاده "تنتظر من الجانب الأميركي تقديم نسخة عن الخطة المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا"، في إشارة إلى المقترح المنقح.كما أوضح أنه "إذا تم طمس ما اتفق عليه خلال قمة ألاسكا في الخطة المعدلة فسيختلف الوضع تماماً" في تلميح مبطن إلى الرفض.أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني أن خطة السلام المنقحة التي تخضع للنقاش حالياً مع وأوروبا، تضمنت بعض التعديلات الجيدة، إلا أنه أشار إلى أن بعض القضايا الحساسة سيناقشها لاحقاً مع نظيره الأميركي.وكانت النسخة الأولى من الخطة الأميركية نصت على تخلي كييف عن شبه ومنطقة (شرق البلاد)، على أن تكون وزابوروجيا (جنوباً) منزوعة السلاح.كما تضمنت تخلي الجانب الأوكراني عن حلم الانضمام إلى ، وتقليص عدد القوات المسلحة، وعدم نشر أي قوات دولية على الأراضي الأوكرانية، وهي مطالب لطالما تمسك بها الجانب الروسي. ودعت إلى إجراء انتخابات عامة في أوكرانيا خلال 100 يوم من وقف الحرب.