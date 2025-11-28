سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق

وقال سافايا في تدوينة على منصة X تابعتها ، ان "تلقيت أوامر التحرك من ، تخص ".وأضاف "كان من الرائع رؤيتك يا سيادة الرئيس، ويا لها من طريقة رائعة لقضاء يوم عيد الشكر".