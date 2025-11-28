جنرال امريكي يتخيل "حرب أوكرانيا" في العراق.. ماذا لو استخدم العراقيون المسيرات ضدنا في معارك 2005؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
09:30 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رجل يضرم النار في كنيس بمدينة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548367-638999172631972661.webp
جنرال امريكي يتخيل "حرب أوكرانيا" في العراق.. ماذا لو استخدم العراقيون المسيرات ضدنا في معارك 2005؟
دوليات
2025-11-28 | 03:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
452 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
ناقش تقرير امريكي، مدى مساهمة التكنولوجيا في إطالة امد
الفوضى
والحروب، والحديث هنا عن "حروب الطائرات المسيرة"، التي جعلت من الحروب تمتد لسنوات دون حسم، فالطرف الأضعف في الصراع بات يستخدم هذه الطائرات لمنع هزيمته ويكبد الطرف الأقوى خسائر تجعل الحرب أطول.
ونقلت "سي ان ان" عن الضابط السابق في الجيش الأميركي
شيبارد
والذي خدم في
العراق
في الفترة 2005-2006، إن الطائرات بدون
طيار
الرخيصة كان من الممكن أن تغير هذا الصراع وتضع
الولايات المتحدة
في وضع غير مؤات للغاية.
وقال شيبارد، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي المبيعات في شركة ميلريم روبوتيكس الإستونية لتصنيع الطائرات بدون طيار، والذي قام برحلات عديدة إلى أوكرانيا: "لو واجهنا هذه الأحداث في العراق، لكان الأمر فظيعاً بالنسبة لنا".
وتقول "سي ان ان" انه "رغم أن الطائرات بدون طيار لا تستطيع السيطرة على الأرض أو أن تكون جيشا محتلا، فإنها قد تمنح الطرف الأضعف القدرة على إطالة أمد المعركة أو خلق حالة من الجمود، فالحروب الحالية في أوكرانيا وميانمار خير مثال على ذلك، فالانتصارات السريعة التي توقعها العديد من المراقبين من القوى الكبرى -
روسيا
وجيش ميانمار - سرعان ما تلاشت، إذ استخدم القلة - أوكرانيا ومتمردو ميانمار - الطائرات المسيرة لتسوية ميزان القوى. وقد استمرت هاتان الحربان الآن ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات على التوالي.
وبحسب تحليل صدر في يونيو/حزيران عن منظمة رؤية الإنسانية، وهي جزء من
المعهد العالمي
للاقتصاد والسلام، فإن "الابتكار التكنولوجي، وخاصة في مجال حرب الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، يجعل الصراع أكثر سهولة وأقل تماثلا - ولكن مع ذلك، فإنه يجعل حله أكثر صعوبة".
وتشير الى ان المسيرات تخلق "الحروب الأبدية"، وهي صراعات "تتحدى الحل وتستنزف الموارد لسنوات، إن لم يكن لعقود".
ويُظهر مؤشر السلام العالمي للمجموعة وجود 59 صراعاً قائماً بين دول في الوقت الحالي، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية، بمشاركة 78 دولة، وتشير الدراسات إلى أن التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار تمنع تحقيق انتصارات حاسمة، حيث بلغت نسبة الصراعات التي انتهت بانتصارات حاسمة 9% فقط في العقد الثاني من
القرن
الحادي والعشرين، مقارنة بـ 49% في السبعينيات، وبالمثل، انخفضت نسبة النزاعات التي تم حلها من خلال اتفاقيات السلام من 23% إلى 4% فقط".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تقرير الماني يناقش "تحسن العراق": مقاطعون سيصوتون "لأول مرة" منذ 2005 بسبب السوداني
03:00 | 2025-11-03
اتصالات "تمشية العقود" وحصة المكون.. باحث "يتخيل" وزير روبوت عراقي على طريقة البانيا
01:05 | 2025-09-16
استهداف المسيرات الاوكرانية بمسيرات مضادة روسية على ارض المعركة
06:30 | 2025-11-01
مرصد حقوقي: تصريحات السفير الروسي تمهيد لتجنيد عراقيين في حرب أوكرانيا
03:00 | 2025-10-27
العراق
مسيرات
طائرات مسيرة
اوكرانيا وروسيا
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
المعهد العالمي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
شيبارد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
دوليات
33.42%
02:37 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
اقتصاد
29.2%
02:05 | 2025-11-27
صندوق التقاعد يوضح بشأن مواعيد إطلاق الرواتب التقاعدية
02:05 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
محليات
20.13%
01:19 | 2025-11-27
الأمطار تقتحم أجواء العراق الأسبوع المقبل
01:19 | 2025-11-27
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
دوليات
17.25%
13:00 | 2025-11-26
زعيم ديني يحذر من نهاية الكون هذا العام
13:00 | 2025-11-26
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
الأكثر مشاهدة
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
علناً
جدلية ولاية السوداني الثانية - علناً م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
هنادي وليان
بشرتك بعد انقطاع الطمث… ماذا يحدث؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٢ | 2025
14:30 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
Celebrity
الفنانه العراقية نوڤا عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ تشرين الثاني الى ٥ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
Live Talk
العلاقات خارج الزواج - Live Talk - الحلقة ١٦٩ | 2025
10:30 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
ناس وناس
منطقة الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 27-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-27
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
مايك السومرية
عزيز الربيعي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٤ | season 1
15:00 | 2025-11-26
اخترنا لك
رئيس فنزويلا يقترب من "المنفى".. الى اين الواجهة وكيف سيحدث الامر؟
06:39 | 2025-11-28
بعد احداث اليوم.. سوريا توجه رسالة لإسرائيل
05:15 | 2025-11-28
دعوات جمهورية لطرد المهاجرين المسلمين بعد هجوم قرب البيت الأبيض
05:08 | 2025-11-28
زوج يقتل عروسه قبل زفافهما
03:13 | 2025-11-28
حملة في الولايات المتحدة لترحيل المهاجرين المسلمين
03:12 | 2025-11-28
سافايا: تلقيت أوامر من ترامب بشأن العراق
02:37 | 2025-11-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.