جنرال امريكي يتخيل "حرب أوكرانيا" في العراق.. ماذا لو استخدم العراقيون المسيرات ضدنا في معارك 2005؟

ونقلت "سي ان ان" عن الضابط السابق في الجيش الأميركي والذي خدم في في الفترة 2005-2006، إن الطائرات بدون الرخيصة كان من الممكن أن تغير هذا الصراع وتضع في وضع غير مؤات للغاية.وقال شيبارد، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي المبيعات في شركة ميلريم روبوتيكس الإستونية لتصنيع الطائرات بدون طيار، والذي قام برحلات عديدة إلى أوكرانيا: "لو واجهنا هذه الأحداث في العراق، لكان الأمر فظيعاً بالنسبة لنا".وتقول "سي ان ان" انه "رغم أن الطائرات بدون طيار لا تستطيع السيطرة على الأرض أو أن تكون جيشا محتلا، فإنها قد تمنح الطرف الأضعف القدرة على إطالة أمد المعركة أو خلق حالة من الجمود، فالحروب الحالية في أوكرانيا وميانمار خير مثال على ذلك، فالانتصارات السريعة التي توقعها العديد من المراقبين من القوى الكبرى - وجيش ميانمار - سرعان ما تلاشت، إذ استخدم القلة - أوكرانيا ومتمردو ميانمار - الطائرات المسيرة لتسوية ميزان القوى. وقد استمرت هاتان الحربان الآن ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات على التوالي.وبحسب تحليل صدر في يونيو/حزيران عن منظمة رؤية الإنسانية، وهي جزء من للاقتصاد والسلام، فإن "الابتكار التكنولوجي، وخاصة في مجال حرب الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، يجعل الصراع أكثر سهولة وأقل تماثلا - ولكن مع ذلك، فإنه يجعل حله أكثر صعوبة".وتشير الى ان المسيرات تخلق "الحروب الأبدية"، وهي صراعات "تتحدى الحل وتستنزف الموارد لسنوات، إن لم يكن لعقود".ويُظهر مؤشر السلام العالمي للمجموعة وجود 59 صراعاً قائماً بين دول في الوقت الحالي، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية، بمشاركة 78 دولة، وتشير الدراسات إلى أن التكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار تمنع تحقيق انتصارات حاسمة، حيث بلغت نسبة الصراعات التي انتهت بانتصارات حاسمة 9% فقط في العقد الثاني من الحادي والعشرين، مقارنة بـ 49% في السبعينيات، وبالمثل، انخفضت نسبة النزاعات التي تم حلها من خلال اتفاقيات السلام من 23% إلى 4% فقط".