مرة أخرى.. دعوى قضائية جديدة ضد الـBBC

وأصدر الحزب بيانا اليوم الاثنين وصف فيه مزاعم التقرير بأنها "سخيفة وكاذبة"، مؤكدا أنه سيتبع "كل السبل القانونية الممكنة" لمحاسبة ما وصفها بـ"وسيلة إعلامية مزعومة".وردا على التقرير، أطلق جهاز الاستخبارات الداخلية الجورجي تحقيقا لفحص ما إذا كانت قد وقعت جريمة جنائية عرضت حياة وصحة المواطنين للخطر، أو إذا كان تقرير " " يشكل "تضليلا إجراميا" يضر بالمصالح الوطنية للبلاد.واستند تقرير "بي بي سي" إلى تحقيقات أجراها خبير أسلحة كيميائية وأطباء ومبلغون عن مخالفات من داخل الشرطة الجورجية، مشيرا إلى أن "المادة الكيميائية المزعوم استخدامها تعتبر أكثر خطورة من الوسائل التقليدية مثل رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع".ويأتي هذا التهديد بمقاضاة "بي بي سي" في وقت أعلن الرئيس الأمريكي السابق رفع دعوى قضائية ضد الهيئة، مطالبا بتعويض قدره مليار دولار، حيث اعترفت "بي بي سي" سابقا بخطأ في تغطيتها وتقدمت باعتذار.