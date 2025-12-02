وفاة امير سعودي

وفي بيان صدر عن ، أعلن عن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن بن مساعد بن آل ، خارج المملكة".وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام عبدالله في مدينة . تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه ".