مسؤول امريكي عن نشر مسيرات في الشرق الأوسط: اللعبة انتهت

ونقلت عن المسؤول قوله ان "نشر المسيرات في الشرق الأوسط يقلب الطاولة على الإيرانيين"، مبينا ان " مكشوفة بعد خسارة دفاعاتها الجوية خلال الهجمات الأخيرة".وتابع ان "الخطة الجديدة بنشر المسيرات تتخطّى مخاطرة تحليق طيارين في أجواء إيران"، لافتا الى "اننا لسنا بوارد الهجوم لكن على إيران الامتناع عن استفزازنا".وبين ان "نشر المسيرات في الشرق الأوسط يعني أن اللعبة انتهت".