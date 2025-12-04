وفاة الطفلة ميرال البلوشي.. ما هو مرضها؟

الخبر انتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين خاصة أن ميرال كانت رمز للقوة والصبر ووجه يعرفه المجتمع الذي تابع رحلتها العلاجية منذ بدايتها.منذ بلوغها عمر التسعة أشهر بدأت قصة ألم طويلة حين اكتشف الأطباء إصابة ميرال بمرض يعرف باعتلال الأنسجة الرئوية الموصلة الولادي، وهو مرض نادر جدًا يهاجم الرئة تدريجيًا ويتلف الحويصلات الهوائية فيحرم المريض من القدرة على التنفس الطبيعي، ومع مرور الوقت تراجعت قدرة الرئتين على العمل حتى أصبحت ميرال تعتمد كليًا على جهاز الأكسجين للبقاء على قيد الحياة.ما هو سبب وفاة ميرال البلوشيفي الأيام الأخيرة قبل وفاتها شهدت حالة ميرال الصحية تراجع خطير نتيجة التليف المتزايد في الرئتين ما أدى إلى انخفاض شديد في مستوى الأكسجين داخل الجسم، ومع عدم وجود علاج فعال لهذا النوع من الأمراض وغياب إمكانية زراعة رئة بشكل عاجل خارج السلطنة بسبب التكلفة الكبيرة التي تجاوزت 180 ألف عماني دخلت ميرال في مرحلة حرجة انتهت بفشل تنفسي كامل لتفارق الحياة بعد رحلة صبر طويلة.وخلال سنوات معركتها كانت الطفلة تواجه التعب والألم بابتسامة مؤثرة جعلتها قريبة من قلوب العمانيين، كما تلقت دعم واسع من وأسرتها والمجتمع وشهدت حالتها اهتمام رسمي حيث زارها الدكتور السبتي مرتين لمتابعة حالتها والاطمئنان على وضعها الصحي.بعد الإعلان عن وفاتها عم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسم ميرال منصات عديدة حيث عبر الآلاف عن ألمهم لفقدانها ونعوها بكلمات مؤثرة واصفين إياها بأنها أيقونة الصبر وواحدة من أطفال الجنة الذين تركوا أثر كبير رغم سنواتهم القليلة.