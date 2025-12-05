حرب الالكترونيات.. تايوان تحظر تطبيق صيني للتواصل

وكشفت التايوانية أن التطبيق ارتبط بـ 1706 حالة احتيال منذ العام الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 248 مليون دولار تايواني (ما يعادل 9.7 مليون دولار أمريكي).ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الوزارة قولها إن الضحايا لا يملكون وسيلة لاستعادة أموالهم أو الحصول على تعويضات، وذلك لأن الشركة المشغلة للتطبيق تقع خارج نطاق تايوان.وفي وقت سابق من هذا العام، حذر التايواني المواطنين من استخدام التطبيقات الصينية على الهواتف المحمولة، مشيرا إلى احتمال وجود ثغرات أمنية فيها.وجاء هذا التحذير بعد فحص 5 تطبيقات صينية شملت " " و"ريد نوت" و"ويبو" و"وي تشات" و" كلاود"، حيث كشفت عمليات الفحص عن انتهاكات خطيرة لخصوصية وسلامة اتصالات المستخدمين وفقا لمؤشرات متعددة.