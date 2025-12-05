بمناسبة مرور عام على التغيير.. بوتين يبعث برقية تهنئة إلى الشرع

وتحتفل بذكرى مرور عام على التحرير وسقوط نظام ، حيث تشهد المدن السورية نشاطاً ملحوظاً للفعاليات الشعبية والثقافية، إلى جانب تنظيم عروض واحتفالات رسمية تُجسّد معاني الصمود وترسّخ المرتبطة بذكرى التحرير.يذكر أن الشرع زار في 15 أكتوبر الماضي في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه أواخر عام 2024 عقب سقوط نظام الأسد، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.وخلال اللقاء، أكد أن مصالح الشعب السوري هي التي تحرك موسكو دائماً، ومعلناً استعداد بلاده لتعزيز التواصل والتنسيق عبر وزارتي الخارجية في البلدين.من جهته، أكد الشرع التزام سوريا جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع ، وحرص بلاده على تعميق بين الجانبين.وكانت السورية " " ذكرت في وقت سابق أن زيارة الشرع تهدف إلى إجراء مباحثات مع بوتين حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.