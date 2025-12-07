فيديو جديد يجمع لونا الشبل وبشار الأسد: ما علاقة بوتين بحديثهما

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوري السابق وهو يقود سيارة برفقته مستشارته الإعلامية .

وتضمن المقطع حديث لبشار الأسد بالقول: "شفت أديش نافخ؟.. هاد الفيلر فاضحه كتير".. ورد الأسد "كله عمليات تجميل". وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق بخصوص مقطع الفيديو.

