احتجاز منظم زيارة ميسي إلى الهند.. شغب وفوضى واقتحامات

وقال راجيف لشرطة إنه تم احتجاز ساتادور داتا منظم الحدث.وكان من المقرر أن يزور ملعب " " لمدة 45 دقيقة لكن ظهوره لم يدم سوى 20 دقيقة فقط.وبلغت أسعار تذاكر حضور الفعالية 3500 روبية (38.65 دولار)، أي أكثر من نصف متوسط الدخل الأسبوعي في الهند، لكن أحد المشجعين قال إنه دفع 130 دولارا.وكسرت الجماهير في ملعب "سولت ليك" في عاصمة الغربية مقاعد الاستاد وألقت بها مع مقذوفات أخرى على الملعب، بينما تسلق العديد منهم سور الملعب وألقوا بمقذوفات.وقال راجيف كومار المدير العام لشرطة ولاية البنغال الغربية للصحفيين "احتجزنا المنظم الرئيسي للحدث بالفعل. نتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات هذا الإهمال الإداري من العقاب".وأضاف "لقد تعهد كتابيا بالفعل برد ثمن التذاكر المباعة لحضور الفعالية".