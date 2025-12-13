البنتاغون: مقتل جنديين ومدني وجرح 3 في هجوم وسط سوريا

وذكرت البنتاغون، أنه "قتل جنديين ومدني وجرح 3 في هجوم ".وأكد مسؤول أمريكي، أنه "وقعت إصابات في صفوف قواتنا في بعد تعرضهم لكمين"، مبيناً أنه "الإصابات بعضها خطيرة، ومزيد من التفاصيل ستتكشف مع تلقي البنتاغون تحديثات عن الحادث وسط سوريا".وأكمل المسؤول، أن "الوضع في سوريا خطير بعد حادث إصابة عدد من قواتنا".بدوره، أكد "وزير الحرب الأمريكي القضاء على الإرهابي الذي نفذ الهجوم وسط سوريا على يد قوات شريكة"، لافتاً الى انه "ليعلم من يستهدف الأمريكيين في أي مكان في العالم أننا سنطارده ونقتله دون ".