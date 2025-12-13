تايلاند ترفض دعوات وقف إطلاق النار مع كمبوديا



رفض التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الدعوات المطالِبة بوقف فوري لإطلاق النار في النزاع الحدودي القائم مع .



وأكد تشارنفيراكول أن الوقت لم يحن بعد للدخول في مفاوضات بهذا الشأن.



ونقلت صحيفة خاوسود التايلاندية عن تشارنفيراكول قوله: "ليست هناك مفاوضات لوقف إطلاق النار، ولم يحن وقت ذلك بعد".