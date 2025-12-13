الصفحة الرئيسية
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هجوم في السودان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549905-639012441613501736.jpg
واشنطن تكشف تفاصيل "هجوم تدمر" وتتهم داعش بتنفيذه
دوليات
2025-12-13 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
569 شوهد
كشفت القيادة الوسطى الأمريكية، السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف قواتها قرب مدينة تدمر في
سوريا
، كاشفة أن عنصرا بتنظيم
داعش
نفذه.
وقالت القيادة في بيان، "مقتل 2 من
الجيش الأمريكي
ومدني أمريكي وإصابة 3 آخرين جراء كمين لمسلح منفرد من
داعش
"، موضحة أن "القوات الأمريكية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته".
وأضافت "نصب كمين مسلح من قبل تنظيم داعش ضد أفراد أمريكيين في
سوريا
"، مردفة "تم قتل المسلح الذي نفذ الكمين ضد القوات الأمريكية بسوريا بعد الاشتباك معه".
وكانت
وزارة الدفاع الأمريكية
أعلنت، اليوم السبت، عن مقتل جنديين ومدني وجرح 3 في هجوم
وسط سوريا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
