واشنطن تكشف تفاصيل "هجوم تدمر" وتتهم داعش بتنفيذه

وقالت القيادة في بيان، "مقتل 2 من ومدني أمريكي وإصابة 3 آخرين جراء كمين لمسلح منفرد من "، موضحة أن "القوات الأمريكية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته".

وأضافت "نصب كمين مسلح من قبل تنظيم داعش ضد أفراد أمريكيين في "، مردفة "تم قتل المسلح الذي نفذ الكمين ضد القوات الأمريكية بسوريا بعد الاشتباك معه".

وكانت أعلنت، اليوم السبت، عن مقتل جنديين ومدني وجرح 3 في هجوم .