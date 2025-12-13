اعتراف يعيد قضية وفاة النجمة التركية غوللو الى الواجهة.. ماذا حصل؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هجوم في السودان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549906-639012449785814735.jpeg
اعتراف يعيد قضية وفاة النجمة التركية غوللو الى الواجهة.. ماذا حصل؟
دوليات
2025-12-13 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
187 شوهد
عادت قضية وفاة المغنية التركية غوللو، واسمها الحقيقي غول توت، لتتصدر المشهد الإعلامي والفني في
تركيا
، بعد تطور درامي خطير أعاد خلط الأوراق.
وتمثّل التطور الأبرز في إفادة جديدة أدلت بها
سلطانة
نور، صديقة ابنة الفنانة الراحلة، أمام جهات التحقيق، حيث فجّرت اعترافًا صادمًا حمّلت فيه تويان، ابنة غوللو، مسؤولية سقوط والدتها من نافذة شقتها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
هذه الشهادة اعتُبرت نقطة تحوّل مفصلية، بعدما انتقلت القضية من شبهة حادث عرضي إلى اتهام مباشر بوجود فعل جنائي محتمل.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، أوضحت الشاهدة أن غوللو كانت تقف قرب نافذة مفتوحة في شقتها الواقعة بالطابق الخامس، قبل أن تمسك بها ابنتها من قدميها وتدفعها خارج النافذة.
رواية
وصفتها مصادر التحقيق بأنها "حاسمة"، وأعادت توصيف الحادثة بالكامل، بعدما ظلّت لأسابيع محاطة بعلامات استفهام.
وعلى وقع هذه الإفادة، أعلن
فريق الدفاع
عن تويان انسحابه من القضية، مبررًا قراره بتعقّد الموقف القانوني وتصاعد الشبهات حول موكلتهم، رغم عدم صدور حكم قضائي نهائي حتى الآن.
وأكد المحامون أن قرارهم جاء احترامًا لاسم الفنانة الراحلة ومكانتها في الوسط الفني التركي.
في المقابل، واصلت تويان نفي أي صلة لها بوفاة والدتها، وامتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات، رافضة الإجابة عن أسئلة الصحفيين الذين احتشدوا أمام المحكمة.
واكتفت بالصمت، دون تقديم توضيحات حول ما جرى داخل الشقة في ليلة الحادثة أو الدوافع المحتملة.
تعود الواقعة إلى فجر 26 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أظهرت
كاميرات
المراقبة داخل المنزل دخول غوللو إلى غرفتها وهي ترقص على
أنغام
الموسيقى، قبل وقت قصير من سقوطها من النافذة.
وفي المراحل الأولى من التحقيق، أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود نسبة مرتفعة من الكحول في دم الفنانة، إلى جانب تناولها أدوية مهدئة، ما عزز آنذاك فرضية فقدان التوازن والسقوط العرضي، وهي الرواية التي تمسكت بها الابنة في بداية التحقيقات.
رغم ذلك، لم تُقنع تلك الفرضية قطاعًا واسعًا من جمهور غوللو ولا المتابعين للشأن الفني التركي، خاصة في ظل الغموض الذي لفّ ظروف وفاتها داخل منزلها بمدينة يالوفا القريبة من إسطنبول. ومع استمرار الشكوك، واصل المحققون تعميق البحث، إلى أن ظهر الاعتراف الأخير الذي أعاد القضية إلى الواجهة بقوة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بعد قضية المخدرات.. التركية هاديسا: لا أدخن السجائر
14:51 | 2025-10-10
قضية عقد المدرب كاساس يعود الى الواجهة.. تعرف على آخر المستجدات
02:36 | 2025-09-24
حقيقة التقرير الأوروبي بشأن "عدم اعتراف" الولايات المتحدة بالانتخابات العراقية
11:02 | 2025-10-19
أول رد فلسطيني بعد "اعتراف" بريطانيا وكندا وأستراليا
09:55 | 2025-09-21
النجمة التركية غوللو
اعتراف
فريق الدفاع
كاميرات
سلطانة
الاعتر
أنغام
تركيا
ﻹعادة
رواية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
30.39%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
28.47%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
محليات
20.59%
01:06 | 2025-12-12
أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة
01:06 | 2025-12-12
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
اقتصاد
20.55%
02:41 | 2025-12-13
مع بداية الأسبوع.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالعراق اليوم
02:41 | 2025-12-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:46 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
اخترنا لك
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هجوم في السودان
16:35 | 2025-12-13
زيلينسكي يتحدث عن "فرصة كبيرة" لإنهاء النزاع
16:12 | 2025-12-13
سوريا.. انفجار في إحدى مصافي النفط شرقي دير الزور
15:59 | 2025-12-13
تعليق أمريكي يخص "هجوم تدمر": ملتزمون بهزيمة الإرهاب
15:21 | 2025-12-13
مقاتلات أمريكية تحلق فوق تدمر السورية
14:39 | 2025-12-13
ترامب بعد الهجوم في سوريا: سنرد على داعش
13:49 | 2025-12-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.