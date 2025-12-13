اعتراف يعيد قضية وفاة النجمة التركية غوللو الى الواجهة.. ماذا حصل؟

وتمثّل التطور الأبرز في إفادة جديدة أدلت بها نور، صديقة ابنة الفنانة الراحلة، أمام جهات التحقيق، حيث فجّرت اعترافًا صادمًا حمّلت فيه تويان، ابنة غوللو، مسؤولية سقوط والدتها من نافذة شقتها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.هذه الشهادة اعتُبرت نقطة تحوّل مفصلية، بعدما انتقلت القضية من شبهة حادث عرضي إلى اتهام مباشر بوجود فعل جنائي محتمل.وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، أوضحت الشاهدة أن غوللو كانت تقف قرب نافذة مفتوحة في شقتها الواقعة بالطابق الخامس، قبل أن تمسك بها ابنتها من قدميها وتدفعها خارج النافذة.وصفتها مصادر التحقيق بأنها "حاسمة"، وأعادت توصيف الحادثة بالكامل، بعدما ظلّت لأسابيع محاطة بعلامات استفهام.وعلى وقع هذه الإفادة، أعلن عن تويان انسحابه من القضية، مبررًا قراره بتعقّد الموقف القانوني وتصاعد الشبهات حول موكلتهم، رغم عدم صدور حكم قضائي نهائي حتى الآن.وأكد المحامون أن قرارهم جاء احترامًا لاسم الفنانة الراحلة ومكانتها في الوسط الفني التركي.في المقابل، واصلت تويان نفي أي صلة لها بوفاة والدتها، وامتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات، رافضة الإجابة عن أسئلة الصحفيين الذين احتشدوا أمام المحكمة.واكتفت بالصمت، دون تقديم توضيحات حول ما جرى داخل الشقة في ليلة الحادثة أو الدوافع المحتملة.تعود الواقعة إلى فجر 26 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أظهرت المراقبة داخل المنزل دخول غوللو إلى غرفتها وهي ترقص على الموسيقى، قبل وقت قصير من سقوطها من النافذة.وفي المراحل الأولى من التحقيق، أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود نسبة مرتفعة من الكحول في دم الفنانة، إلى جانب تناولها أدوية مهدئة، ما عزز آنذاك فرضية فقدان التوازن والسقوط العرضي، وهي الرواية التي تمسكت بها الابنة في بداية التحقيقات.رغم ذلك، لم تُقنع تلك الفرضية قطاعًا واسعًا من جمهور غوللو ولا المتابعين للشأن الفني التركي، خاصة في ظل الغموض الذي لفّ ظروف وفاتها داخل منزلها بمدينة يالوفا القريبة من إسطنبول. ومع استمرار الشكوك، واصل المحققون تعميق البحث، إلى أن ظهر الاعتراف الأخير الذي أعاد القضية إلى الواجهة بقوة.