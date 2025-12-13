زيلينسكي يتحدث عن "فرصة كبيرة" لإنهاء النزاع

الصفحة الرئيسية
وقع أثناء اجتماع.. دمشق غاضبة وواشنطن تتوعد بعد "هجوم تدمر"
2025-12-13 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
122 شوهد
صرح الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
بأن لدى بلاده "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الشركاء الغربيين لإنهاء النزاع.
وجاء في منشور له في قناته على "تلغرام": "الأهم – ستكون هناك لقاءات لي مع ممثلي الرئيس
ترامب
، وكذلك لقاءات مع شركائنا الأوروبيين، مع العديد من القادة حول أساس السلام – الاتفاق السياسي لإنهاء الحرب. الفرصة الآن كبيرة".
وأضاف
زيلينسكي
أنه يجري التحضير للقاء في
ألمانيا
مع الجانب الأمريكي و"الأصدقاء الأوروبيين" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا: "سيكون هناك العديد من الأحداث في
برلين
".
يأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان
وزارة الدفاع الألمانية
عن عقد الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال لمساعدات الدفاع عن أوكرانيا (بصيغة "
رامشتاين
")، والذي سيعقد في 16
ديسمبر
عبر مؤتمر الفيديو، ومن المقرر أن يبدأ الافتتاح بكلمات رؤساء الدوائر الدفاعية في ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
