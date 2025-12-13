زيلينسكي يتحدث عن "فرصة كبيرة" لإنهاء النزاع

وجاء في منشور له في قناته على "تلغرام": "الأهم – ستكون هناك لقاءات لي مع ممثلي الرئيس ، وكذلك لقاءات مع شركائنا الأوروبيين، مع العديد من القادة حول أساس السلام – الاتفاق السياسي لإنهاء الحرب. الفرصة الآن كبيرة".وأضاف أنه يجري التحضير للقاء في مع الجانب الأمريكي و"الأصدقاء الأوروبيين" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا: "سيكون هناك العديد من الأحداث في ".يأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان عن عقد الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال لمساعدات الدفاع عن أوكرانيا (بصيغة " ")، والذي سيعقد في 16 عبر مؤتمر الفيديو، ومن المقرر أن يبدأ الافتتاح بكلمات رؤساء الدوائر الدفاعية في ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا.