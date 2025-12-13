غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن هجوم في السودان

في وقت سابق، اتهمت السلطات السودانية، قوات الدعم السريع بمهاجمة منشأة تابعة للأمم المتحدة في كادقلي باستخدام طائرة مسيرة أوقعت قتلى ومصابين، في حين نفت قيادة قوات الدعم السريع هذه الاتهامات.وذكر غوتيريش أن الهجوم تسبب بمقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، وجميعهم من أفراد الكتيبة البنغلاديشية لحفظ السلام.وقال الأمين العام: "الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعتبر بمثابة جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأذكر جميع أطراف النزاع بمسؤوليتهم في حماية موظفي والمدنيين. لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الهجمات تحت أي ذريعة كما حدث اليوم في جنوب ضد قوات حفظ السلام. ويجب معاقبة المسؤولين عنها".وجدد غوتيريش دعوته لأطراف النزاع في إلى وقف إطلاق النار.وكان الجيش قد أعلن، السبت، مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، باتجاه مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.