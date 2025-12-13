مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترامب، منها "يجب أن يرحل الآن"، وقاموا بترديد أغان احتجاجية بمصاحبة موسيقى حية. كما حمل العديد منهم لافتات تدعو إلى استقالة الرئيس الأمريكي ومكافحة ما وصفوه بـ"اليمين المتطرف".وقال أحد المحتجين القادم من مدينة روانوك بولاية فرجينيا وفق وكالة "ريا ": "أنا هنا لدعم عزل وإقالة من منصب رئيس ... أعتقد أنه كان يمارس التحريض على التمرد ضد هذا البلد ويحاول تقويض الديمقراطية التي اعتدنا العيش في ظلالها، ولا أستطيع التغاضي عن ذلك. لهذا جئت إلى هنا. قطعت مئات الأميال لأكون هنا اليوم للتعبير عن استيائي".يأتي هذا التجمع استمرارا لسلسلة احتجاجات سابقة، حيث تجمع حوالي ألف أمريكي في الماضي عند نصب ، للولايات المتحدة، القريب من في تجمع نظمته الحركة نفسها.وكانت قائدة الحركة سام غولدمان قد أخبرت سابقا بأن الاحتجاجات ستستمر "طالما بقي ترامب في البيت الأبيض".وتتهم حركة "رفض الفاشية" على موقعها الإلكتروني ترامب بقيادة إدارة تصفها بـ"الفاشية"، وفقدان ، وكذلك بانتهاك دستور الولايات المتحدة بسبب حالات استخدام وتشديد سياسة الهجرة.