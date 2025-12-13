في ألمانيا.. اعتقال خمسة عرب بتهمة التخطيط لهجوم

وقالت الصحيفة: "تم القبض على خمسة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في منطقة دينجولفينج (بافاريا السفلى). ووفقا للشرطة تتكون المجموعة التي تم اعتقالها من ثلاثة مغاربة ومصري وسوري. وذكرت الشرطة أنهم كانوا يخططون لاقتحام سوق عيد الميلاد بسيارة".ووفقا للصحيفة، يتزعم هذه المجموعة الدينية ، إمام مصري وهو الذي حرض ثلاثة مغاربة على التخطيط للهجوم.وأفادت متحدثة باسم في ، بأن أربعة أشخاص من هذه المجموعة مثلوا يوم السبت، أمام قاض أصدر مذكرة توقيف بحقهم. ويخضع رجل سوري، لم تتضح بعدُ طبيعة تورطه في الجريمة، للاحتجاز الاحتياطي.وبحسب معلومات الصحيفة، تلقى الجانب الألماني، المعلومات المتعلقة بالتحضير للهجوم الإرهابي من عميل جهاز استخبارات أجنبي.