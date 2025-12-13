إطلاق نار في جامعة براون الأمريكية

شهدت جامعة الأمريكية، عملية إطلاق نار اسفرت عن ضحايا.

وأفادت وسائل إعلام دولية، بـ"سقوط ضحايا جماعية في جامعة ، حيث تم الإبلاغ عن 20 ضحية محتملة إثر حادث إطلاق نار".

وقالت " " عن الشرطة الأمريكية، "نتعامل مع حادث إطلاق نار في جامعة براون بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند".

ونقلت " نيوز" عن جامعة براون بولاية رود آيلاند، "أخطرنا الطلاب عبر رسائل عاجلة بوجود مطلق نار قرب ".

وأضافت "دعونا الطلاب لإغلاق الأبواب والاحتماء بأماكن آمنة حتى إشعار آخر".