وقال بارك في تدوينة على "إكس": "لن نتراجع حتى يتم القضاء على تماما، وأي هجوم على الأميركيين سيُقابل بعقاب سريع وحاسم".وأضاف: "لا يزال عدد محدود من القوات الأميركية منتشرا في لإتمام مهمة دحر داعش نهائيا ومنع عودته".وتابع: "نُرحّب بالتزام الرئيس السوري الذي يُشاركنا عزمنا على تحديد هوية مرتكبي الهجوم في تدمر ومعا سنقضي على الإرهاب في سوريا".وتعهد الرئيس الأميركي أن ترد على هجوم في سوريا نسبته إلى تنظيم داعش وأسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان.