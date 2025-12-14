بعد هجوم تدمر.. توقيف 11 عنصرا من الأمن العام السوري

وقال المصدر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، إن "منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر".وأضاف: "جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة".وكان المتحدث باسم السورية البابا أشار إلى أن منفذ الهجوم يرجح أنه يحمل أفكارا تكفيرية أو متطرفة.