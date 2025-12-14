نافيد أكرم.. إعلام أسترالي يحدد هوية منفذ هجوم بوندي

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشرطة داهمت منزل السيد أكرم في بونيريج مساء الأحد.وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجمات التي وقعت قبل ساعات على حشد كان يحضر الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، وهو عيد يستمر أيام ويحتفل بصمود الديانة.وقالت شرطة إن أحد المسلحين قتل في موقع الحادث، بينما أصيب الآخر ونقل إلى الحجز في حالة حرجة.ولم يتضح لهيئة الإذاعة (ABC) في هذه المرحلة من هو السيد أكرم.وأشار مفوض شرطة نيو ساوث ، مال لانيون، إلى أن أحد مطلقي النار معروف لدى السلطات، لكن "الشخص الذي نعرفه لا يملك معلومات كافية للشرطة".وأضاف: "لذا فهو ليس من بين المشتبه بهم الذين كنا سنبحث عنهم تلقائيا في هذا الوقت".