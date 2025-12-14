تركيا تصدر مركبات بـ37 مليار دولار

وبحسب بيانات اتحاد مصدري المركبات في ، ارتفعت قيمة صادرات المركبات بنسبة 12.3% في الفترة بين يناير ونوفمبر 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ووصلت إلى 37.7 مليار دولار.وتصدرت قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات المركبات التركية خلال العام الحالي، إذ ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 39% بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".وجاءت في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 4.39 مليار دولار بزيادة 15%، تلتها المملكة المتحدة بصادرات وصلت إلى 3.85 مليار دولار بارتفاع قدره 2%.