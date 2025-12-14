"هجوم سيدني".. مسلم يمنع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه

وأضاف ريفي وفق "سكاي نيوز عربية": "جاءنا خبر قبل لحظات أن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه هو شخص مسلم اسمه أحمد".





وتحول الرجل إلى " "، بعدما أصبح مساهما رئيسيا في الإطاحة بأحد المهاجمين. وكان هذا الشخص قد خطف الأنظار، بعدما ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع جدا، وهو ينقض على أحد منفذي إطلاق النار وينتزع منه البندقية بخفة ويمنعه بذلك من إكمال هجومه.

وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجمات التي وقعت قبل ساعات على حشد كان يحضر الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، وهو عيد يستمر أيام ويحتفل بصمود الديانة.

الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس يهود ، أليكس ريفكين، الأحد، إن هجوم سيعزز قوة الجالية اليهودية في أستراليا.



وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "عيد الأنوار حدث سنوي يلم شمل الجميع في ، والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء استعملوا سلاحا آليا واستهدفوا ضحايا أبرياء".



وأكمل: "الهجوم بحياة حاخام إسرائيلي، لكنني لا أظن أن الجالية تلقت تحذيرات إسرائيلية مسبقة بشأن الهجوم، بعض الأشخاص على مواقع التواصل يتحدثون عن معلومات من هذا القبيل، لكنها معلومات غير صحيحة".



وتابع: "لا تزعجنا الانتقادات الإسرائيلية للحكومة التي تلت الحادث، لا يمكنني أن ألوم ، فهذا اعتداء فظيع ووحشي".



وأكد ريفكين: "سنقوم بأخذ التدابير اللازمة، سنعلم من المسؤول عن هذا الاعتداء ومن وفر الأسلحة له، وما هي الإيديولوجية خلف الهجوم".



وشدد: "الضحايا لا علاقة لهم بإسرائيل بل هم أستراليون جاؤوا للشاطئ للاحتفال، في دولة حرة.. لا يمكن لوم أحد سوى منفذين الهجوم".



يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنيس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع في أكتوبر 2023.