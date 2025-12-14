"هجوم سيدني".. مسلم يمنع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حصيلة جديدة لقتلى هجوم سيدني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550001-639013291258105911.webp
"هجوم سيدني".. مسلم يمنع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه
دوليات
2025-12-14 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
264 شوهد
قال المسؤول في الجالية الإسلامية في
أستراليا
جمال ريفي، الأحد، إن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال الهجوم في
سيدني
"مسلم".
وأضاف ريفي وفق "سكاي نيوز عربية": "جاءنا خبر قبل لحظات أن الشخص الذي منع منفذ إطلاق النار من إكمال هجومه هو شخص مسلم اسمه أحمد".
وكان هذا الشخص قد خطف الأنظار، بعدما ظهر في مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع جدا، وهو ينقض على أحد منفذي إطلاق النار وينتزع منه البندقية بخفة ويمنعه بذلك من إكمال هجومه.
وتحول الرجل إلى "
بطل
"، بعدما أصبح مساهما رئيسيا في الإطاحة بأحد المهاجمين.
وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجمات التي وقعت قبل ساعات على حشد كان يحضر الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، وهو عيد
يهودي
يستمر
ثمانية
أيام ويحتفل بصمود الديانة.
الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس يهود
أستراليا
، أليكس ريفكين، الأحد، إن هجوم
سيدني
سيعزز قوة الجالية اليهودية في أستراليا.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "عيد الأنوار حدث سنوي يلم شمل الجميع في
شاطئ بوندي
، والأشخاص الذين قاموا بالاعتداء استعملوا سلاحا آليا واستهدفوا ضحايا أبرياء".
وأكمل: "الهجوم
أودى
بحياة حاخام إسرائيلي، لكنني لا أظن أن الجالية تلقت تحذيرات إسرائيلية مسبقة بشأن الهجوم، بعض الأشخاص على مواقع التواصل يتحدثون عن معلومات من هذا القبيل، لكنها معلومات غير صحيحة".
وتابع: "لا تزعجنا الانتقادات الإسرائيلية للحكومة
الأسترالية
التي تلت الحادث، لا يمكنني أن ألوم
إسرائيل
، فهذا اعتداء فظيع ووحشي".
وأكد ريفكين: "سنقوم بأخذ التدابير اللازمة، سنعلم من المسؤول عن هذا الاعتداء ومن وفر الأسلحة له، وما هي الإيديولوجية خلف الهجوم".
وشدد: "الضحايا لا علاقة لهم بإسرائيل بل هم أستراليون جاؤوا للشاطئ للاحتفال، في دولة حرة.. لا يمكن لوم أحد سوى منفذين الهجوم".
يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنيس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع
غزة
في أكتوبر 2023.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حصيلة جديدة لقتلى هجوم سيدني
15:05 | 2025-12-14
كشف هوية منفذ هجوم قرب كنيس يهودي في مانشستر
16:03 | 2025-10-02
دعوات جمهورية لطرد المهاجرين المسلمين بعد هجوم قرب البيت الأبيض
05:08 | 2025-11-28
تفاصيل عن الشامي منفذ هجوم مانشيستر.. أجبر صديقته على مشاهدة فيديوهات "داعش"
09:50 | 2025-10-05
سيدني
هجوم
الأسترالية
شاطئ بوندي
الأسترالي
أستراليا
إسرائيل
الإسلام
ثمانية
التنف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
أخبار الطقس
42.74%
01:06 | 2025-12-14
جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر
01:06 | 2025-12-14
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
محليات
21.58%
00:47 | 2025-12-13
أسبوع كامل من الامطار والعراق يقترب من درجة الانجماد
00:47 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
محليات
19.94%
00:58 | 2025-12-13
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
سياسة
15.73%
07:00 | 2025-12-14
الكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات
07:00 | 2025-12-14
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-14
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
اخترنا لك
حصيلة جديدة لقتلى هجوم سيدني
15:05 | 2025-12-14
روسيا تعلن إسقاط 56 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها
14:36 | 2025-12-14
سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن بهجوم جنوب أدلب
13:18 | 2025-12-14
توعد منفذي الهجوم.. اول تعليق من ترامب على هجوم تدمر
13:13 | 2025-12-14
في بريطانيا.. إجراءات أمنية حول المعابد اليهودية بعد هجوم سيدني
13:00 | 2025-12-14
سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"
12:25 | 2025-12-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.