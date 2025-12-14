سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"

وقالت السورية في بيان رسمي: "منذ اليوم الأول لانطلاق عملها بعد تحرير ، تحملت وزارة الداخلية مسؤولية محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع. وكانت وما تزال، مكافحة تنظيم الإرهابي أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن، وحماية المجتمع، وتعزيز السلم ، وبناء دولة العدالة والقانون، بما يسهم في دعم والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين".وأضاف البيان: "في يوم السبت الموافق 13 2025، وأثناء اجتماع ضم مسؤولين من قيادة الأمن في البادية مع وفد من قوات لبحث آليات مكافحة تنظيم داعش، تسلل شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي إلى موقع الاجتماع، وأطلق النار على القوات المشتركة السورية - الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جنديين ومترجم مدني، وإصابة اثنين آخرين".وذكر البيان: "على إثر هذا الهجوم الغادر تؤكد وزارة الداخلية إدانتها واستنكارها الشديدين لما جرى، معتبرة أن هذا الاعتداء يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب".وشددت الداخلية السورية على أن " كانت قد حذرت سابقا من مساعي تنظيم داعش لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن وأكدت على ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر في مواجهة هذه التهديدات المستمرة".هذا وأفاد مصدر أمني سوري اليوم الأحد، بأنه جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن العام وإحالتهم للتحقيق.