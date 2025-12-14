سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن بهجوم جنوب أدلب

و قالت الداخلية السورية في بيان: "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق وأصيب عنصر خامس إثر استهداف تعرضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق جنوب محافظة إدلب".

وذكرت الوزارة أن الوحدات الأمنية المختصة تجري عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.ووقع الهجوم على طريق معرة النعمان بعد 24 ساعة من هجوم مسلح استهدف اجتماعا مشتركا لقوات الأمن السورية وقوات بمدينة تدمر في ريف .وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، بالإضافة إلى إصابة آخرين من الأمريكيين وعناصر الأمن السوري.