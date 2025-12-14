حصيلة جديدة لقتلى هجوم سيدني

وقالت الشرطة: "16 قتيلا و40 جريحًا حصيلة إطلاق النار على في ".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلق مسلحون النار على المشاركين في احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي قرب شاطئ بوندي في سيدني، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 16 آخرين، بينهم شرطيان.وأفادت الشرطة المحلية بمقتل أحد المهاجمين أثناء محاولة اعتقاله، بينما أصيب الثاني بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى وسط أنباء عن اعتقال مشتبه به ثالث.