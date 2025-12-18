غداً.. اجتماع رباعي في ميامي حول غزة

قال مسؤول في ، الخميس، إن للرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف، سيلتقي غدا الجمعة بمسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في بولاية فلوريدا لمناقشة اتفاق غزة.



وكشف المسؤول أن الاجتماع في يهدف إلى بحث المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة.

وأوضح المصدر أن المسؤولين الذين سيلتقون مع ويتكوف سيمثلون الوسطاء في اتفاق غزة وسيشملون ، وووزير الخارجية التركي ، إلى جانب وزير الخارجية المصري بدر .



كما كشف موقع "أكسيوس" أن هذا هو الاجتماع الأعلى مستوى بين الوسطاء منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ويهدف إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من وحركة حماس من أجل تنفيذ التزاماتهما.



