منطقة تركية تطالب الذكاء الاصطناعي باعتذار رسمي

وعبر المواطنون عن استيائهم، حيث علق أحدهم: "من يصدق سيصدق كل شيء".وقال آخر: "الناس السيئون موجودون في كل مكان، لكن لا مشاكل هنا. القوانين بحاجة لأن تكون أكثر رادعة".فيما ذهب شباب من أحياء 19 مايو وباشاك إلى رفضهم المطلق لهذا التقييم، ودعوا الجميع للمجيء ورؤية حيهم بأعينهم.من جهته، رد رئيس بلدية يورغير، علي دميرجال، بقوة على هذا التصنيف، قائلا: "ما مشكلة شات جي بي تي مع يورغير؟ فليأتوا نحلّها".ووجه دميرجال دعوة مفتوحة لمسؤولي منصة "شات جي بي تي" قائلا: "فليأتوا ليروا بأنفسهم، وليتجولوا في أي وقت ودون حماية في أي شارع من شوارع يورغير"، معتبرا أن نتائج الذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات المدخلة فيها، مطالبا باعتذار رسمي.جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها يورغير في نتائج سلبية من خلال تقييمات الذكاء الاصطناعي، حيث سبق وتم اختيار حي 19 مايو فيها كـ "أخطر حي في ".وقد دفع التقرير الأخير رئيس البلدية إلى التعليق بشكل موسع، مؤكدا أن "يورغير هي قلب أضنة" ونافيا وجود أي شوارع غير آمنة فيها، محذرا من التأثير السلبي لمثل هذه التصريحات على أسعار العقارات والنشاط التجاري في المنطقة.