ترامب يبقي ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا تحت سيطرة واشنطن

وجاء تصريح رداً على سؤال من الصحفيين حول مصير أول ناقلة تمّت السيطرة عليها في 10 الجاري، حيث قال: "سنحتفظ بها"، وأضاف: "سنحتفظ أيضا بالسفن".وكانت قوات الأمريكية قد استولت مؤخراً على ناقلتي نفط في البحر ، وبدأت منذ يوم الأحد ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء من ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية، وفق تقارير إعلامية.وفي منشور سابق على منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب نيّته فرض "حظر كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.وبرّر هذه الخطوة بادعاء أن فنزويلا — الدولة الواقعة في الجنوبية — "سرقت نفطا وأراضي وأصولا أخرى من "، معتبرا أن من حق بلاده استعادتها.من جهتها، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفت الإجراءات الأمريكية بـ"التهديد الفظيع" واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".