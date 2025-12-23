تركيا: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع عام 2026

وبحسب "الاناضول"، أضاف فيدان أنه ناقش خلال اجتماع مع مسؤولين من ومصر وقطر، تطورات اتفاق منذ توقيعه في قمة .كما بحثوا في ميامي العقبات التي واجهها اتفاق غزة وما إذا كان قد تم التوصل إلى حلول لهذه الأزمات أم لا، مشيرا إلى مناقشتهم أيضا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل شامل.والجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقد مسؤولون من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، اجتماعا مغلقا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفق بيان نشره المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.فيدان أوضح أن الجانب الأمريكي قدّم خلال اجتماع ميامي دراسات أولية تمهيدية بشأن إعادة إعمار غزة، مؤكدا أنهم عبّروا عن آرائهم وملاحظاتهم حول هذه الدراسات.كما أشار فيدان إلى تبادلهم الآراء بشأن كيفية تفعيل الهيئات التي تنص عليها "خطة السلام" بشأن غزة، على أرض الواقع.ومضى قائلا: نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق اعتبارا من الأسابيع الأولى من العام الجديد، وربما مع إعلان من الرئيس الأمريكي .وأفاد فيدان أن أولوية المرحلة المقبلة تتمثل في تسليم إدارة غزة إلى آلية تتكوّن من فلسطينيين.