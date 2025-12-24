رغم نفي تل أبيب.. ملف إيران يتصدر محادثات ترامب ونتنياهو

– دوليات



ويضم الوفد الإسرائيلي المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى يحيئيل لايتر. وأضافت المصادر لصحيفة " هيوم" أن تصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن الملف الإيراني ليس على رأس جدول الأعمال، جاء بهدف خفض التوقعات، إلا أن المحادثات ستركز فعليا على جهود لإعادة بناء قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية والدفاع الجوي والبرنامج النووي.وتتابع وإسرائيل عن كثب ما تصفانه بمحاولات استعادة هذه القدرات، مع تنسيق وثيق بين الجانبين واتفاق واسع على ضرورة إحباطها. وفق المصادر.وأوضحت أنه من المتوقع أن تقدم إسرائيل خلال الاجتماع تقييما استخباراتيا حول وتيرة تعافي إيران.وبحسب المصادر، تسعى إسرائيل إلى الحصول على موقف أميركي واضح مفاده أن النظام الإيراني الحالي سيواصل، ما دام في السلطة، دعم جماعات مسلحة في المنطقة وتأجيج الصراعات، بما يعرقل الرؤية الأميركية الأوسع للشرق الأوسط.وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الوزير السابق للشؤون الإستراتيجية شارك في التحضيرات للاجتماع، لا سيما في الملف الإيراني.ويضم الوفد الإسرائيلي المتوقع كلا من القائم بأعمال رئيس غيل رايش، ومستشار السياسة الخارجية فالك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان غوفمان، وسفير إسرائيل لدى يحيئيل لايتر.

وذكرت المصادر أن غزة ستكون الموضوع الرئيسي الثاني على جدول الأعمال، مع بحث الانتقال إلى مرحلة جديدة من اتفاق وقف الحرب.



وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيلتقي في الولايات المتحدة، في 29 من الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة.



وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع.



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر و4 من يناير 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.