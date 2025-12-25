سفير العراق الجديد يباشر مهامه في موسكو.. من هو "عبد الكريم هاشم"؟

وكان هاشم أول سفير لجمهورية بعد العام 2003 وأمضى في المهمة ثلاثة أعوام (2004-2007) شغل السفير منصب ممثل العراق الدائم لدى والمنظمات الدولية في جنيف، منذ فبراير 2021.قبل تعيينه في جنيف، شغل الدكتور مصطفى منصب الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية العراقية للفترة من أكتوبر 2019 الى فبراير 2021.عمل مستشارا لرئيس الوزراء العراقي لشؤون العلاقات الدولية والدبلوماسية للفترة من 2018 إلى أكتوبر 2019.وفي الفترة من نيسان/أبريل 2017 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كان سفيرا للعراق لدى المملكة المغربية.وفي الفترة من تموز/يوليو 2010 إلى 2016، كان سفيرا للعراق لدى جمهورية الشعبية.شغل منصب وكيل للشؤون الإدارية والمالية من تموز/ يوليو 2007 إلى تموز/ يوليو 2010.وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى تموز/يوليو 2007، كان سفيرا للعراق لدى .في تموز/ يوليو 2004 عين سفيرا في .الدكتور هاشم مصطفى حاصل على دكتوراه في العلوم الصيدلانية من جامعة غرونوبل في عام 1987.وعلى دبلوم الدراسات المعمقة (ماجستير) في العلوم الصيدلانية من الجامعة نفسها عام 1984.ولد في العراق يوم 6 مارس 1959، متزوج ولديه ثلاثة أبناءيتحدث بالإضافة الى العربية، اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية بطلاقة.